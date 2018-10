Facebook

Invasione di un bambino a Udine: CR7 gli firma la figurina La presenza di Cristiano Ronaldo attira sempre una marea di tifosi in giro per l'Italia. Udine non fa eccezione e poco prima della sfida della Dacia Arena, durante il riscaldamento, un bambino ha trovato il coraggio di invadere il campo per raggiungere il suo idolo e fargli autografare la figurina Panini. Il fuoriclasse portoghese non si è tirato indietro regalando al giovane tifoso un cimelio e un momento indimenticabile. >