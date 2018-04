Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions: Juve fuori con un rigore al 97' Nel ritorno dei quarti di Champions, la Juventus sfiora un autentico miracolo al Bernabeu contro il Real Madrid: dopo lo 0-3 subito all'andata i bianconeri dominano e vanno avanti con una doppietta di Mandzukic (in gol al 2' e al 37') e la rete di Matuidi al 60'. A un passo dai supplementari decide tutto un rigore assegnato agli spagnoli e trasformato da CR7 al 97'. Il 3-1 finale non basta: in semifinale ci va Zidane. Espulso Buffon. >