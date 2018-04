Facebook

Bonucci segna allo Stadium contro la Juve ed esulta tra i fischi Era atteso e non si è smentito: Leonardo Bonucci ha fatto il suo ritorno per la prima volta allo Stadium, affrontando la Juve e i suoi ex tifosi e si è subito preso una soddisfazione enorme. Accolto da fischi e insulti di ogni genere, con boati ad ogni tocco del pallone, l'attuale capitano del Milan ha segnato al 28' del primo tempo la rete dell'1-1, di testa. Dopo il gol, esultanza sfrenata in barba alle vecchie amicizie: classico gesto dello "sciacquatevi la bocca", marchio di fabbrica del giocatore, per poi correre - dopo l'abbraccio dei compagni - e lanciarsi sul prato dello Stadium in una scivolata sulle ginocchia. >