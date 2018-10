Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wanda e Icardi, che festa per la piccola Isabella Grande festa per la famiglia Icardi. Mauro e Wanda Nara hanno organizzato un compleanno in grande stile per la figlia Isabella che ha compiuto due anni. Presenti acnhe i compagni dell'Inter Borja Valero, Nainggolan, Vecino e Lautaro Martinez.