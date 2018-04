Facebook

Spal-Inter, le foto del match L'Inter di Spalletti ha aggiunto un altro tassello alla striscia negativa in campionato. Nell'anticipo dell'ora di pranzo, i nerazzurri non sono andati oltre l'1-1 in casa della Spal portando a sette il numero di partite senza vittorie. Fanno tutto i ferraresi dopo un primo tempo equilibrato. Al 48' Vicari spedisce nella propria porta un cross di Joao Cancelo. Meret salva i suoi su Brozovic e Vecino, poi Paloschi al 90' trova il pari di testa. >