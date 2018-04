Facebook

Serie A: l'Inter e Handa frenano il Napoli Nel big match della 9a giornata di Serie A, Napoli e Inter pareggiano 0-0 e rimangono rispettivamente prima e seconda in classifica. Al San Paolo una buona Inter resiste agli assalti dei padroni di casa, bloccati da un grande Handanovic. Il numero 1 sloveno è super nel primo tempo su Mertens e Callejon e si ripete nella ripresa su Zielinski e il compagno Miranda. Per i nerazzurri occasioni per Borja Valero e Vecino (salva Albiol sulla linea). >