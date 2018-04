Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Inter-Verona 3-0, le foto del match Vittoria in scioltezza per l'Inter, che supera il Verona e sale a quota 58 punti in classifica. A San Siro finisce 3-0 per i nerazzurri, che passano subito in vantaggio con Icardi (1') e poi trovano il bis grazie al destro di Perisic (13'). Nella ripresa Maurito trova la doppietta personale al 49', poi nel finale viene espulso il portiere Nicolas per fallo su Eder lanciato in porta (90'). La squadra di Spalletti si porta a due punti dalla Roma. >