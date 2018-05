Facebook

Serie A: Inter-Sassuolo 1-2, le foto del match Nel secondo anticipo della 37.ma giornata, l'Inter crolla in casa contro il Sassuolo e rischia di dire addio alla possibile qualificazione in Champions. A San Siro finisce 2-1 per la squadra di Iachini, che passa grazie alle reti di Politano (25') e Berardi (72'). A nulla vale il gol di Rafinha, che prova a riaccendere le speranze all'80'. Domenica la Lazio, a Crotone, può spegnere definitivamente ogni speranza dei nerazzurri. >