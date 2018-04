Facebook

Serie A, Inter-Sampdoria 3-2: le foto del match Nell'anticipo della 10.ma giornata di campionato, l'Inter vince col brivido contro la Sampdoria e vola in testa al campionato in attesa del Napoli, in campo domani. A San Siro finisce 3-2 per i nerazzurri, che nel primo tempo volano sul 2-0 con Skriniar (18') e Icardi (32'). Nella ripresa è ancora Maurito a siglare il 3-0 (54') prima della parziale reazione blucerchiata con Kownacki (64') e Quagliarella (85'). >