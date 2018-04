Facebook

Serie A, Inter-Lazio 0-0 Il primo posticipo della 19a giornata di Serie A tra Inter e Lazio finisce 0-0. Gara intensa e con diverse occasioni quella di San Siro dove a sfiorare il gol sono stati Perisic e Anderson. Più intensa e propositiva la squadra di Inzaghi mentre quella di Spalletti riparte piano dopo due sconfitte consecutive in campionato. I nerazzurri restano terzi in classifica a 41 punti, i biancocelesti (con una gara in meno) quinti a 37. >