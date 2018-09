Facebook

La terza maglia dell'Inter: il Duomo e la Croce di San Giorgio FC Internazionale Milano e Nike lanciano la terza divisa per la stagione 2018-19, rendendo omaggio alla storia della città e alle origini del club.



Il design sulla maglia richiama il Duomo di Milano, attraverso il suo caratteristico marmo sul quale domina la Croce di San Giorgio.



"Crediamo che questa divisa racconti molto del DNA interista", dice Pete Hoppins, Football Apparel Senior Design Director di Nike. 'Il Duomo e la Croce di San Giorgio sono simboli iconici di Milano e per i tifosi dell'Inter hanno un grande significato. Questa divisa racconta l'identità dell'Inter e rende omaggio alla città".



La nuova divisa presenta una mappa della città di Milano, disposta all'interno di una grafica marmorea. La stessa fa da sfondo alla croce grigio scuro che rimanda alla Croce di San Giorgio, simbolo di Milano, che appare anche sullo stemma della città. Il tocco finale è rappresentato dal blu - colore iconico della maglia home - presente nello Swoosh e nello stemma del club.



I pantaloncini abbinati sono grigi e i calzettoni sono grigi e gialli con lo Swoosh e la scritta Inter in blu. >