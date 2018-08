Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Inter, visite mediche per Nainggolan Seconda giornata milanese per il nuovo acquisto dell'Inter Radja Nainggolan, che lunedì mattina ha sostenuto le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano e poi nel pomeriggio si è recato al Coni per sostenere i test medici validi per l'idoneita' sportiva. Al Coni erano presenti oltre cinquanta tifosi nerazzurri, che hanno accolto il centrocampista belga al coro di "chi non salta bianconero e'". L'ex romanista si e' affacciato per pochi secondi da una finestra per salutare i tifosi prima di lasciare la struttura da un'uscita secondaria. >