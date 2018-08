Facebook

Inter, tutto male a Sion Termina con una sconfitta la seconda uscita estiva dell’Inter: contro il Sion i nerazzurri cadono per 2-0 sotto i colpi di Neitzke, che al 27’ approfitta di un’uscita a vuoto di Padelli, e di Baltazar, che al 70’ mette in cassaforte il risultato con un tiro a giro. Per l’Inter non bastano l’ingresso in campo di Icardi e un Karamoh in grande spolvero. Preoccupazione per Nainggolan, uscito dal campo a metà primo tempo per un infortunio da valutare. >