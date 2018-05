Facebook

Inter, svelata la nuova maglia 2018/2019 FC Internazionale Milano e Nike celebrano 20 anni di partnership con una divisa Home per la stagione 2018-19 che trae spunto dai migliori elementi che hanno caratterizzato la loro collaborazione negli ultimi due decenni.



Quest'ultima versione delle classiche righe dei nerazzurri fonde in sé idee provenienti dalla prima divisa Nike indossata dalla squadra nella stagione 1998-99 e dalla divisa che tanti successi ha raggiunto nella stagione 2010/11.



La prima divisa Nike del club aveva spesse righe verticali nerazzurre sottolineate da uno swoosh color oro e dal profilo dorato dello stemma del club.



Entrambi questi elementi vengono recuperati nella nuova stagione, con le nette righe verticali sul davanti della maglia e i piccoli sprazzi dorati.



La maglia 2010-11, indossata dalla squadra detentrice in quel momento del titolo di Campione d'Italia, d'Europa del Mondo, era famosa per la sua evocazione del Biscione, celebre e forte simbolo di Milano che rappresenta l'essenza dell'identità dei Nerazzurri. Su quella maglia erano raffigurate le righe verticali distorte per creare proprio 'l'effetto serpente'.



Per la nuova stagione si assiste al ritorno del Biscione, con le righe blu e nere lineari che adottano gradualmente una sottile grafica a pelle di serpente mentre scendono lungo la maglia. Questo look accattivante è incorniciato in modo netto dalle maniche e dai pantaloncini neri.



In 20 anni con Nike, l'Inter ha conquistato cinque titoli italiani, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe di Lega oltre al più prestigioso trofeo europeo e il mondiale per club.



Non esiste modo migliore per celebrare due decenni di successi che ritornare al punto di partenza di questa relazione e trarne ispirazione dal punto di vista stilistico. Quindi, Inter e Nike entreranno nella terza decade insieme, avendo forse realizzato la miglior collaborazione possibile ad oggi.

La nuova divisa Home sarà in vendita a partire dal 17 maggio su nike.com, store.inter.it e i principali rivenditori autorizzati. >