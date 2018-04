Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Inter, prima seduta verso la gara di Napoli Ad Appiano Gentile prima seduta per l'Inter in vista della sfida di sabato sera al San Paolo contro il Napoli. La squadra ha iniziato l'allenamento in palestra con riscaldamento su cyclette, esercizi a terra e percorsi di forza per poi spostarsi sul campo per esercizi sulla rapidità, una lunga esercitazione tattica, con difensori da una parte e centrocampisti e attaccanti dall'altra. Al termine spazio a una partitella con gol di Perisic. >