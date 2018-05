Facebook

Inter, poker sull'Udinese alla Dacia Arena L'Inter cancella l'amarezza per la sconfitta contro la Juventus e lo fa vincendo in maniera netta alla Dacia Arena: 4-0 pesante all'Udinese, firmato dai gol nel primo tempo di Ranocchia, Rafinha e Icardi e nella ripresa di Borja Valero. Udinese sempre più invischiata nella lotta retrocessione e che ha giocato quasi tutta la ripresa in 10 per il rosso (col Var) a Fofana. I nerazzurri salgono a 69 e mettono pressione alle romane nella corsa Champions. >