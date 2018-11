Facebook

Inter, Nainggolan di corsa verso il Barcellona: Radja accelera il recupero Il Genoa è troppo vicino, il Barcellona invece no: Nainggolan vuole esserci, sta provando a recuperare la condizione, lavora per tornare a disposizione di Spalletti e dell'Inter per l'appuntamento di martedì prossimo a San Siro. La cautela è d'obbligo (ma dalla conferenza stampa di venerdì del tecnico nerazzurro potrebbero arrivare anche piacevoli sorprese) e al momento è da escludere quasi completamente una presenza del belga, anche in panchina, contro i rossoblù. Tuttavia i segnali sono positivi, per cui è giusto lasciare uno spiraglio. >