Inter-Milan, i derby di Julio Cesar e Albertini Dopo la pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali, nel weekend riparte la Serie A: in seconda serata su Canale 5 torna l'appuntamento con Pressing, il programma condotto da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed Elena Tambini, che proporrà gli highlights di tutte le partite della giornata. In studio due grandi ex di Inter e Milan, Julio Cesar e Demetrio Albertini, che commenteranno a caldo il derby appena concluso, oltre a Ciro Ferrara e Andrea Pucci. >