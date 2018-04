Facebook

Inter, i fantastici 4 nella serata di gala per i 110 anni Da Ronaldo a Lothar Matthaus, da Walter Zenga a Gigi Simoni, da Alessandro Altobelli a Javier Zanetti, da Sandro Mazzola fino a Massimo Moratti. C'era tutta la storia dell'Inter all'Hangar dell'Università Bicocca di Milano per la serata di gala dei 110 anni di storia dell'Inter. Quattro di loro, sono stati inseriti nella Hall of Fame nerazzurra: Ronaldo, Zenga, Zanetti e Matthaus.

