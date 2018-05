Facebook

Inter Forever show: 4-1 al Chelsea Grande spettacolo a Stamford Bridge con l'Inter Forever che ha battuto 4-1 le leggende del Chelsea. Oltre 30 mila spettatori per il match "In Memory of Ray Wilkins", con il ricavato tutto in beneficenza. Dopo il gol di Di Matteo, la rimonta nerazzurra con Materazzi, Suazo e la doppietta di Karagounis. Soddisfatto mister Riccardo Ferri: "Una cornice di grande emozione in ricordo di Ray Wilkins, una partita contro grandi avversari e tanti amici nel Chelsea. Inter Forever è questo: ieri sera abbiamo cenato tutti insieme ed è stato un momento molto bello ritrovarsi dopo tanto tempo. Cosa c'è di mio in questa vittoria? Di mio c'è solo la presenza... ma la cosa straordinaria è stata che in poche ore siamo diventati una vera squadra perché condividevamo il rispetto è l'amore per questi colori. Tutti hanno dato massimo e questo era importante". Altro trofeo - anche con Inter Forever - per capitan Javier Zanetti: "Proprio oggi sino quattro anni che mi sono ritirato dal calcio giocato e siamo tornati in questo stadio dove otto anni fa abbiamo fatto qualcosa di speciale". Sul momento attuale della squadra: "Ormai penso come dirigente ma ogni volta che mi ritrovo con i compagni è un'emozione grandissima. Il mister e i ragazzi meritano di andare in Champions e spero possano fare una grande partita. Il mister è molto intelligente fin dall'inizio ha capito il nostro ambiente e lo spirito sell'Inter". >