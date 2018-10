Facebook

Inter e Milan, chi ha segnato nel derby con entrambe le maglie GIUSEPPE MEAZZA (1910-1979)

- Ha giocato con la maglia dell’Inter dal 1927 al 1940 e nella stagione 1946-47. Con la maglia nerazzurra ha segnato 12 gol nel derby di Milano.



- Ha vissuto una parentesi della sua vita con la maglia del Milan dal 1940 al 1942. Durante questo periodo ha segnato un gol contro l’Inter all’83’ della partita del 9 febbraio 1941 pareggiata 2-2.



RONALDO (Rio de Janeiro, 22 settembre 1976)

- Ha giocato nell’Inter dal 1997 al 2002. Nel suo tabellino, 4 gol nei derby contro il Milan, tra i quali uno spettacolare con tocco a scavalcare Rossi. Ma tra i ricordi negativi c’è anche un’espulsione per una gomitata ad Ayala nel derby d’andata 1999-2000.



- È tornato a Milano nel 2007 per giocare con la maglia del Milan. In totale in rossonero ha realizzato 9 gol in 20 presenze, uno dei quali in un derby vinto dall’Inter per 2-1. Il suo gol (vantaggio rossonero) scatenò una reazione scomposta di Moratti, con il famoso gesto dell’ombrello.



ZLATAN IBRAHIMOVIC (Malmoe, 3 ottobre 1981)

- Dopo Calciopoli è passato all’Inter nel 2006 e ci è rimasto fino al 2009. Con la maglia nerazzurra ha realizzato 2 gol nei derby.



- È tornato a Milano per giocare con il Milan dopo una parentesi al Barcellona. Due stagioni in rossonero (2010-2012), uno scudetto e due gol segnati contro l’Inter.



ROBERTO BAGGIO (Caldogno, 18 febbraio 1967)

- È arrivato al Milan dalla Juventus (in scadenza di contratto) nel 1995. Con la maglia rossonera ha segnato 2 gol nei derby.



- “Scaricato” dal Milan nel 1997 è passato al Bologna per poi tornare a Milano con la maglia nerazzurra, voluto a tutti i costi da Massimo Moratti che lo inseguiva dal 1995. Un gol nel derby con l’Inter.



CLARENCE SEEDORF (Paramaribo, 1° aprile 1976)

- È arrivato all’Inter nel dicembre del 1999, proveniente dal Real Madrid. In maglia nerazzurra ha giocato tre stagioni tra mille incomprensioni e ha segnato un gol nel derby.



- È passato dall’Inter al Milan nel 2002 in cambio di Coco ed è rimasto in rossonero per 10 stagioni (300 partite in A). Dei suoi 47 gol, due sono stati realizzati nei derby.



MAURIZIO GANZ (Tolmezzo, 13 ottobre 1968)

- È stato uno dei primi acquisti dell’Inter di Moratti (dall’Atalanta) nel 1995. Due stagioni in nerazzurro e un gol segnato nel derby.



- È passato dall’Inter al Milan nel dicembre 1997 in cambio di 1,5 miliardi di lire più la seconda metà di Moriero. Due anni di permanenza al Milan e un gol segnato nel derby con esultanza che fece infuriare i suoi ex tifosi nerazzurri. >