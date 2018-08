Facebook

Inter, ancora un pari: 1-1 con lo Sheffield United, a segno Icardi Finisce in parità (1-1) la quarta amichevole precampionato dell’Inter. A Bramall Lane, i padroni di casa dello Sheffield United passano in vantaggio al 28’ con McGoldrick, ma dopo pochi minuti Icardi (35’) ristabilisce la parità. Esordio in coppia dal 1’ per il capitano nerazzurro insieme a Lautaro Martinez: i due argentini hanno fatto vedere qualche buona giocata nel 4-3-1-2 schierato da Spalletti, ma c'è ancora tanto da lavorare. >