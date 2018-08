Facebook

ICC, l'Inter batte il Lione con Martinez L'Inter batte 1-0 il Lione allo stadio Via del Mare per l'International Champions Cup. A Lecce i nerazzurri chiudono la prima frazione senza reti e ringraziano un ottimo Handanovic che in tre occasioni salva la sua porta, nella ripresa arriva il gol della vittoria: assist rasoterra di Dalbert dalla sinistra, splendido velo di Politano e conclusione potente di Lautaro Martinez (52') che segna il gol che decide la partita. (foto inter.it)

