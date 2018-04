Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Icardi, magia di tacco Magia di Icardi in occasione del gol del 3-0 dell'Inter a Marassi. Maurito realizza con uno splendido tacco. Il capitano nerazzurro, che non segnava in campionato dal 5 gennaio a Firenze (1-1), chiude il primo tempo con una tripletta e dopo 6' della ripresa fa poker, tagliando il traguardo di 103 gol in Serie A. Rafinha per un soffio non lo imita sfiorando il gol di tacco.

>