Giorgio Tavecchio fa visita all'Inter Giorgio Tavecchio, kicker degli Oakland Raiders e primo italiano "titolare" a segnare punti in NFL, ha fatto visita all'Inter, la sua squadra di calcio del cuore, al centro sportivo Suning. Il 27enne milanese, padre italiano e mamma americana, ha incontrato l'allenatore Luciano Spalletti e il vice-presidente Javier Zanetti. In regalo per lui la maglia numero 2, lo stesso numero con cui scende in campo con la sua franchigia. >