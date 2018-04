Facebook

Candreva: sputo e insulti verso un tifoso Periodo non facile per Antonio Candreva, titolarissimo dell'Inter di Spalletti ma spesso bersaglio dei malumori dei tifosi nerazzurri. I suoi tantissimi cross, non sempre precisi, spazientiscono i sostenitori, anche se a dir la verità il contributo di Candreva è sempre costante e importante, con un dispendio di energie altissimo: i fischi, insomma, paiono un po' ingenerosi. Al 14' della sfida con la Lazio un episodio un po' fuori dalla norma: dopo che Candreva ha mancato un aggancio in area, ha concluso la propria corsa a ridosso dei cartelloni pubblicitari. Le telecamere non colgono cosa succede sugli spalti ma sicuramente qualche spettatore nerazzurro al primo anello blu deve aver rivolto qualche insulto a Candreva. Che, per tutta risposta, ha sputato proprio verso quel settore dello stadio rivolgendo anche un insulto: "Mortacci tua, mortacci". Un po' di tensione negativa, insomma.

