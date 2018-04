Facebook

Icardi alle Maldive: la tintarella si fa hot Mauro Icardi si sta godendo le vacanze alle Maldive in compagnia della moglie Wanda Nara. Ogni giorno entrambi postano numerosi scatti del loro lussuoso relax: in uno di questi il capitano dell'Inter si dedica a una tintarella praticamente integrale, coprendosi solo con un cappellino: "Spero che il vento non lo faccia volare via" ha scritto Wanda commentando la foto. >