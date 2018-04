Facebook

Serie A, Roma-Genoa 2-1: decidono Under e l'autogol di Zukanovic All'Olimpico la Roma batte il Genoa 2-1 e si riprende il terzo posto, assieme alla Lazio, a quota 64 punti, scavalcando l'Inter. Giallorossi avanti al 17' con Under, bravo a fiondarsi su una punizione calciata da Kolarov. Il raddoppio arriva a inizio ripresa con l'autorete di Zukanovic al 52' che di testa beffa Perin deviando nella propria porta un corner calciato sempre dal serbo. A un buon Genoa non basta Lapadula che accorcia al 61'. >