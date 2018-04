Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Napoli-Genoa 1-0, azzurri a -2 dalla Juve Nel posticipo della 29a giornata di Serie A il Napoli batte 1-0 il Genoa e si riavvicina alla Juventus, sempre in vetta ma con soli 2 punti di vantaggio. Gara complicata per gli azzurri contro un buon Genoa. Allan si divora il vantaggio (40'), Insigne è fermato dal palo (44'). Analogo destino per Mertens (51'), poi un colpo di testa di Albiol al 73' fa esplodere il San Paolo. Lo spagnolo non segnava in A dal 10 gennaio 2016. >