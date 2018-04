Facebook

Serie A, Genoa-Sampdoria 0-2, le foto del match Nel secondo anticipo della 12.ma giornata, la Sampdoria vince il derby con il Genoa e sale a quota 23 punti in classifica, uno in meno della Roma. A Marassi finisce 2-0 per i blucerchiati, che superano il Grifone con un gol per tempo: Ramirez sblocca il match con un destro al 24', nella ripresa chiude i conti Quagliarella grazie a un bell'assist di Zapata (84'). I rossoblù restano fermi a 6 punti, Juric sempre più nei guai. >