Parma, rimonta show a Genova Il Parma espugna 3-1 il campo del Genoa nella ottava giornata di campionato. Al Ferraris match scoppiettante nel primo tempo con il vantaggio dei rossoblù del solito Piatek per la settima partita consecutiva a segno. La favola del polacco, però, non basta ai padroni di casa che subiscono la feroce rimonta dei gialloblù: Rigoni, Siligardi e Ceravolo ribaltano il risultato in poco più di 20 minuti. Gode D'Aversa, mastica amaro Ballardini. >