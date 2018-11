Facebook

L'Inter vola alto: 5-0 al Genoa Continua la marcia dell'Inter in campionato: i nerazzurri battono 5-0 il Genoa e infilano la 7.a vittoria consecutiva, tenendo il passo del Napoli con 25 punti al secondo posto. Match chiuso nei primi 16': in gol Gagliardini e Politano dopo disimpegni non perfetti dei rossoblù. Nella ripresa segna ancora Gagliardini al 5', nel finale i sigilli di Joao Mario e Nainggolan. Il modo migliore per i nerazzurri per preparare la sfida col Barcellona. >