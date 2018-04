Facebook

Genoa-Milan, le foto del match Vittoria all'ultimo respiro per il Milan di Gattuso che sul campo del Genoa ha trovato l'1-0 finale solo al 94'. La firma è quella di André Silva, alla prima rete in Serie A, bravo a infilare l'angolino di Perin con un colpo di testa preciso nell'ultima azione del match. In precedenza il Var ha annullato un gol a Rigoni per fuorigioco, mentre il palo aveva fermato Çalhanoglu. I rossoneri salgono al sesto posto in zona Europa. >