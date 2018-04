Facebook

Genoa, la terza volta di Ballardini "Ci sono difficoltà enormi, ma io sono pronto": Davide Ballardini si presenta come nuovo tecnico del Genoa. "Questo è un gruppo formato da ragazzi seri e con qualità. So che vogliono dimostrare di non meritare il penultimo posto in classifica. Lavoreremo su testa, gambe e cuore" ha detto il tecnico che torna alla guida del Grifone dopo le esperienze del 2010/2011 e del 2013. "La missione è fare bene per la società e tifosi" ha aggiunto. >