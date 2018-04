Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Coppa Italia, Juve-Genoa 2-0: bianconeri ai quarti Nell'ultimo turno degli ottavi di finale di Coppa Italia, all'Allianz Stadium la Juventus supera il Genoa 2-0 e passa ai quarti dove affronterà il Torino nel derby del prossimo 3 gennaio. Un gol per tempo per i bianconeri, in vantaggio con Dybala al 42'. Al 76' è Higuain a mettere al sicuro il risultato prima che l'arbitro Maresca assegni poi tolga un rigore al Grifone dopo il consulto del Var. Ritorno in campo dopo 8 mesi per Rossi. >