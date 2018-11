Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Parma-Frosinone finisce pari Non si fanno male Parma e Frosinone, che chiudono 0-0 la gara del 'Tardini'. Partita equilibrata e senza grandi emozioni, il Frosinone prova di più a vincerla soprattutto dopo l'espulsione di Stulac al 61'. L'occasione arriva nel finale, ma il colpo di testa di Vloet viene sventato da Sepe. Buon punto sia per i ducali, dopo due ko consecutivi, che per gli ospiti, che mettono insieme il terzo risultato utile di fila. >