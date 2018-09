Facebook

Roma-Frosinone 4-0: le foto del match La Roma ritrova il sorriso e travolge 4-0 il Frosinone all'Olimpico. Ai giallorossi bastano 34' per sbarazzarsi dei ciociari con le prime reti in campionato di Ünder ed El Shaarawy, condite nel mezzo dalla magia di tacco di Pastore. Nella ripresa Di Francesco fa riposare alcune pedine fondamentali per il derby con la Lazio e Kolarov firma il poker. Il Frosinone è anche sfortunato per il palo di Chibsah a un minuto dalla fine. >