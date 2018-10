Facebook

La prima gioia del Frosinone: battuta la Spal 3-0 Nella decima giornata di Serie A c'è la prima vittoria in campionato del Frosinone, che a Ferrara supera 3-0 la Spal conquistando tre punti salvezza. Decisivi i primi gol in A di Chibsah (40') e Pinamonti (89'), nel mezzo il raddoppio di Ciano (53'). Ferraresi sfortunati con una traversa di Paloschi e un palo di Antenucci. Sorride il Frosinone penultimo ma rivitalizzato, sesta sconfitta nelle ultime otto gare per la Spal. >