Udinese-Fiorentina, nel ricordo di Astori Continua la rincorsa all'Europa della Fiorentina di Pioli. I viola, nel recupero della partita non disputata per la tragedia che colpì Astori lo scorso 3 marzo, hanno battuto 2-0 l'Udinese alla Dacia Arena trovando la quinta vittoria di fila. Vantaggio su rigore firmato al 29' da Veretout mentre il raddoppio porta il nome di Simeone al 71' con un destro dal limite. Per i friulani di Oddo, alla settima sconfitta di fila, è crisi piena. >