Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Torino-Fiorentina 1-1, le foto del match Finisce 1-1 l'anticipo serale della 10a giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina. Botta e risposta nei primi tredici minuti con i viola subito in vantaggio da 62 secondi con il gol dell'ex Benassi, servito fortuitamente da De Silvestri. La reazione granata non si è fatta attendere portando al pareggio con l'autorete di Lafont, colpito dal pallone dopo il palo di Ola Aina. Nella ripresa Iago Falque e Simeone non trovano il guizzo. >