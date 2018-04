Facebook

Serie A, Roma-Fiorentina 0-2: le foto del match Nell'anticipo delle 18, la Fiorentina vince in casa della Roma e centra così la sesta vittoria consecutiva. All'Olimpico finisce 2-0 per la squadra di Pioli, che sblocca la gara al 7' grazie al sinistro di Benassi e poi trova il bis al 39' con la rete di Simeone. I giallorossi tentanto la reazione nella ripresa ma vengono fermati due volte dalla traversa (Schick e Fazio). La Viola è ora in piena zona Europa League. >