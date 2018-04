Facebook

Serie A: Mandzukic stende la Fiorentina Nella 5a giornata di Serie A, la Juventus batte 1-0 la Fiorentina e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Napoli. Dopo un primo tempo senza emozioni, il match viene deciso al 52' da un colpo di testa in tuffo di Mandzukic ottimamente servito da Cuadrado, il migliore in campo. La squadra di Pioli non riesce a reagire a al 66' rimane in 10 per l'espulsione di Badelj: nell'occasione il Var toglie un rigore alla Juve. >