Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Fiorentina-Inter 1-1, le foto del match Nell'anticipo della 20.ma giornata di campionato, l'Inter pareggia in casa della Fiorentina e rinvia nuovamente l'appuntamento con la vittoria. Al Franchi finisce 1-1 al termine di un match a lungo dominato dalla squadra di Pioli, che però al 55' va sotto per il gol di di Icardi, bravo a ribadire in rete una respinta di Sportiello. Nel recupero, al 91', è Simeone a battere Handanovic con un sinistro da pochi passi. >