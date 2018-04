Facebook

Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0: le foto Fiorentina e Genoa si annullano. Al Franchi la squadra di Pioli non va oltre lo 0-0 con il Genoa e perde l'occasione per scavalcare il Milan in classifica. Gara molto equilibrata. Nel primo tempo da una parte Taarabt impegna Sportiello, dall'altra Simeone sfiora invece il vantaggio di tacco. Nella ripresa la Viola poi aumenta il ritmo, ma il Grifone serra le linee e i padroni di casa non riescono a sfondare. >