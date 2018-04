Facebook

La Juve passa al Franchi e torna prima. L'ex Berna esulta Nel primo anticipo della 24a giornata di Serie A, la Juve passa 2-0 al Franchi contro la Fiorentina e si porta momentaneamente in vetta. Meglio la Viola nel primo tempo, penalizzata dal Var (tolto un rigore per un fuorigioco discutibile di Benassi) e fermata dal palo (Gil Dias). A sbloccare la gara ci pensa il grande ex Bernardeschi su punizione nella ripresa (11'). Esulta e festeggia. Poi Higuain nel finale la chiude. Per Allegri 200 panchine con la Juve. >