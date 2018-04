Facebook

Fiorentina-Udinese 2-1: decide Thereau Nel lunch match domenicale dell'ottava giornata di campionato, al Franchi la Fiorentina vince 2-1 una gara a lungo dominata ma che l'Udinese ha saputo riaprire e tenere viva fino all'ultimo. Decide una doppietta del grande ex, Thereau, che colpisce al 28' e al 58' regalando tre punti fondamentali alla squadra di Pioli che sale a quota 10 in classifica. Ai friulani, autori di un pessimo primo tempo, non basta la rete di Samir. >