Fiorentina, rimonta per l'Europa Seconda vittoria di fila della Fiorentina che sbanca 3-2 il campo del Genoa nella 36esima giornata di Serie A. Viola avanti con Benassi (43'), ribaltano il risultato Giuseppe Rossi (64'), che torna al gol in A dopo quasi quattro anni, e Lapadula (68') appena entrato. Genoa in dieci per l'espulsione di Pandev (71') ed ecco le reti di Eysseric (77') e Dabo (80') che lanciano la Fiorentina a -3 dalla zona Europa League. >