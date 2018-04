Facebook

Astori, il saluto nel suo paese d'origine E' stata effettuata la tumulazione del feretro di Davide Astori nel cimitero di San Pellegrino Terme, paese d'origine del capitano della Fiorentina morto improvvisamente a Udine la notte tra sabato e domenica. Giovedì sera è continuata fino a tarda ora la processione di centinaia di persone nella chiesa parrocchiale per l'ultimo saluto al calciatore. Alle 12:30 il corteo è partito dalla chiesa verso il cimitero per la tumulazione: un cambio di orario rispetto a quanto annunciato in precedenza anche per consentire alla compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, di essere presente. >