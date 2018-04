Facebook

Astori, aperta la camera ardente a Coverciano: le foto E' il giorno del ritorno a casa di Davide Astori. Il feretro è arrivato nel primo pomeriggio al Centro tecnico federale di Coverciano: qui è stata allestita la camera ardente per lo sfortunato difensore della Fiorentina, al quale sarà possibile dare l'ultimo saluto dalle 16.30 alle 22.30. Intanto, per i funerali, fissati per domani, giovedì 8, alle ore 10 presso la Basilica Santa Croce di Firenze, il sindaco Dario Nardella ha previsto una giornata di lutto cittadino. >