Salisburgo-Marsiglia, le foto La finale di Europa League sarà Marsiglia-Atletico Madrid. I francesi allenati da Rudi Garcia soffrono in Austria, ma il 2-1 non basta al Salisburgo a ribaltare il 2-0 dell'andata. 2-0 per il Salisburgo al 90' grazie ai gol di Haidara al 53' e all'autogol di Sarr al 65'. Poi i supplementari: al 116' sugli sviluppi di un corner inesistente il gol di Rolando, ex Inter e Napoli. Il Marsiglia affronterà l'Atletico nella finale di Lione del 16 maggio. >